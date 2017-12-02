Арбитры не засчитали чистый гол "Барселоны" во втором туре Ла Лиги подряд

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Арбитры не засчитали чистый гол "Барселоны" во втором туре Ла Лиги подряд

Арбитр снова допустил ошибку в матче "Барселоны", сообщает Marca.

На 28-й минуте матча против "Сельты" арбитр не засчитал чистый гол каталонцев обнаружив офсайд.

Напомним, что в прошлом туре в игре с "Валенсией" судья не зачитал гол Лионеля Месси, хотя мяч явно пересек линию ворот.

Смотрите также обзор матча "Барселона" - "Сельта". | http://soccernews.ru

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