Арбитры не засчитали чистый гол "Барселоны" во втором туре Ла Лиги подряд

Арбитр снова допустил ошибку в матче "Барселоны", сообщает Marca.

На 28-й минуте матча против "Сельты" арбитр не засчитал чистый гол каталонцев обнаружив офсайд.

Напомним, что в прошлом туре в игре с "Валенсией" судья не зачитал гол Лионеля Месси, хотя мяч явно пересек линию ворот.

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