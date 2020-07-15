Арбитры отменили три гола "Спартака" в нынешнем сезоне

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Арбитры отменили три гола "Спартака" в нынешнем сезоне

Арбитр Алексей Сухой отменил гол нападающего московского "Спартака" Эсекиэля Понсе в матче 29-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" (0:0, перерыв).

Понсе отличился после навеса с углового, но арбитр зафиксировал офсайд после подсказки видеоассистента. Кроме того, Сухой в двух спорных ситуациях не назначил пенальти в ворота "Ахмата".

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне отменили уже три гола "Спартака". Ранее подобное происходило в матчах с "Зенитом" (0:1) и "Уфой" (0:0).

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