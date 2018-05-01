Арбитры снова не поставили пенальти в ворота "Реала"

Теги бавария мюнхенреал мадридджошуа киммихмарсело

Арбитры снова не поставили пенальти в ворота "Реала"Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не назначил очередной за последнее время пенальти в ворота мадридского "Реала" в сегодняшнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, в добавленное к первому тайму время мяч после прострела защитника гостей Джошуа Киммиха угодил в руку Марсело, однако судья оставил этот эпизод без своего внимания:

Напомним, перед первым голом Бензема игроки "Реала" сделали 28 точных передач. | soccernews.ru

комментарии
квант

оооооо да да - реал всех судей в мире купил)))ахахахахаахахахах смех да и только ))))))) почему то когда возникают ошибки судей то сразу реал заплатил ахахахахахаахахах )))))вообще всё купил реал ахахахаххха бабок много че уж тут ахахахахахахахахаа у всех прям бомбит когда реал играет)))))))))))))сперва все за барсу болели - потом за юве - потом за баварию ахахахахахаах теперь глотки рвать будете за ливерпуль аххахаахахах и сто проц после финала заорете что реал судью купил ахахахахахахаха

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мен

да за это надо наказать судью,

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Димон

и почему-то никто не плачет о том, что рука Марсело была на 1:23 при одной добавленной минуте избирательные чудаки)))

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дшеа

спецом пересмотрел момент, там ровно на 1.00 был прострел в руку)))

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Димон

наверно на видео повтор эпизода, поэтому да, ошибся, каюсь)

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орпора

нормально сливоглоры внизу предъявляют)) таких моментов, как с бензема, в штрафной реала за матч было аж два - левандовски два раза сносили, не 100% пенальти, но раз уж в моменте с бензема был фол, то эти два пенальти тоже должны были быть поставлены, такой размен ок? ну и сравнивать с чистейшей рукой марсело подобные моменты могут только совсем упоротое глорье, которое любое прикосновение к игроку реала расценивает, как фол. совсем уже зажрались с левыми пенальти, в каждом матче требуют по десятку.

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Димон

ну да, надо было восемь пенальти в ворота "Реала" поставить, чтобы барсуки были довольны судейством...зачем тебе это нужно? придётся же другую отмазку придумывать, а то уже про нагретые шарики не канает

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укрцкпр

отмазку от чего? я не призываю ставить пенальти за каждый толчок в штрафной, именно поэтому в тех моментах с левандовски и бензема я согласен с судьей. просто это же для фанатов реала любое касание игрока в штрафной - пенальти, поэтому согласно вашей же логике в ворота реала должно было быть поставлено 3 пенальти в этом матче, потому что в 2 из них был формальный повод поставить пенальти, а 1 из них был железобетонным.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Что предъявлять то?) Реал в финале, нам вообще пох) Забавно просто смотреть, как у барсодрочеров и просто хейтеров Реала, бомбит неимоверно) в сторону клоуны) Не болей давай)

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уноур

ну именно предъявлением вы и занимаетесь) конечно, вам пох, когда за уши тянут к победе лч, только вы и можете спокойно воспринимать такое огромное количество судейских ошибок в вашу пользу)) не знаю ни одной команды, в пользу которой так благоволят рефери: дают неочевидные пенальти, не ставят в твои ворота, дают кк игрокам соперника (к слову, за последние два плей-оффа лч навскидку могу насчитать штук 6 кк, из которых далеко не все были заслуженные). почему ни одной другой команде так не везет с судейскими ошибками? у той же барсы, которую часто обвиняют за судейские ошибки, навскидку можно вспомнить за 2-3 последних года в лч только матч с псж.

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впрыоы

я не говорю о том, что реал покупает судей. я говорю о том, что ключевых ошибок в пользу реала значительно больше, чем в пользу любого другого клуба, причем это постоянно повторяется из года в год.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

О чем ты?) Везде есть ошибки и что? Не видел матча Реала, где его прям за уши тянул. С Баварией например, ошибки были в обе стороны. Просто бред какой то) Бавария как бы тоже не команда без возможностей в кабинетах) По твоей логике, может тоже Реал и Чакыр подстроили, что Бавария не забила 500 моментов? Может и голкипера Баварского Перес купил?) Такой бред иногда вижу от хейтеров. Обычно, этим выделяются фанатики Барселоны ( Пьянь, Зенден, привет) но бывают и исключения.

Димон

а будет новость про непоставленный пенальти в ворота "Баварии" за фол на Бензема?

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Владимир

Не нужен Баварии был никакой пенальти. Забили бы хотябы половину (или даже треть) своих моментов, были бы в финале.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

О Боже, это опять наш киевский путалонец?) А так же, в этом же матче, был не поставлен пенальти в ворота Баварии. Вот честно, так глупо ставить в модеры или в админы , необъективных фанатиков.

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Клоп

что ты хочешь от людей, которые радуются чуду на камп ноу и факинг дисгрэйс с челси

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