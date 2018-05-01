Арбитры снова не поставили пенальти в ворота "Реала"

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр не назначил очередной за последнее время пенальти в ворота мадридского "Реала" в сегодняшнем матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Так, в добавленное к первому тайму время мяч после прострела защитника гостей Джошуа Киммиха угодил в руку Марсело, однако судья оставил этот эпизод без своего внимания:

Напомним, перед первым голом Бензема игроки "Реала" сделали 28 точных передач. | soccernews.ru