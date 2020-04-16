Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном

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Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном

Форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном интересуется три английских топ-клуба и одна итальянская команда. Об этом сообщает Area Napoli.

По данным источника, в 25 летнем футболисте заинтересованы "Наполи", "Лестер", "Вест Хэм" и "Эвертон".

Стоит отметить, что клубы готовы заплатить за иранца около 15 миллионов евро, однако "Зенит" рассчитывает выручить за нападающего не менее 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Азмун участвовал в 29 играх, забив 14 голов и сделав 7 ассистов.

Отметим, что "Лестер" интересовался игроком еще в январе 2018 году, когда футболист играл в "Рубине".

А еще: "Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"| http://soccernews.ru
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