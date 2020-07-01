Арьен Роббен будет получать зарплату в "Гронингене" только при одном условии

Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко рассказал, что полузащитник "Гронингена" Арьен Роббен будет получать зарплату в клубе только в случае проведения определенного количества матчей.

"Для "Гронингена" контракт с Роббеном - это очень интересный шаг. У него в Нидерландах репутация стеклянного мальчика, поэтому в контракте даже прописан пункт, в котором говорится, что если он не сыграет определенное количество матчей, то не будет получать зарплату", - приводит слова Левченко Metaratings.

36-летний Роббен является воспитанником "Гронингена". Он выступал за клуб с 2000 по 2002 годы, провел 52 матча, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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