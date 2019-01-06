Арьен Роббен хочет перейти в итальянский топ-клуб

Вингер "Баварии" Арьен Роббен хочет перейти в миланский "Интер", сообщает итальянская пресса.

Агенты футболиста сами вышли на контакт с представителями "нерадзурри", чтобы предложить им услуги своего клиента.

34-летний голландец рассчитывает присоединиться к итальянскому клубу следующим летом, когда станет свободным агентом.

В текущем сезоне Роббен провёл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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