Арьен Роббен хочет перейти в итальянский топ-клуб

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Арьен Роббен хочет перейти в итальянский топ-клуб

Вингер "Баварии" Арьен Роббен хочет перейти в миланский "Интер", сообщает итальянская пресса.

Агенты футболиста сами вышли на контакт с представителями "нерадзурри", чтобы предложить им услуги своего клиента.

34-летний голландец рассчитывает присоединиться к итальянскому клубу следующим летом, когда станет свободным агентом.

В текущем сезоне Роббен провёл за "Баварию" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Интер" рассчитывает бесплатно заполучить игрока "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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"Стекляшку вряд-ли возьмут.

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