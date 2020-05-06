Арьен Роббен может возобновить карьеру

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Арьен Роббен может возобновить карьеру

Экс-полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может снова начать играть. Об этом сообщает VTBL.

В 36-летнем голландце заинтересован бразильский "Ботафого", за который играет бывший игрок ЦСКА Кейсуке Хонда.

Вице-президент клуба сообщил, что уже связался с игроком, чтобы обсудить возможное сотрудничество. Функционер отметил, что возвращение будет непростым, однако клуб обещает хавбеку хорошие деньги.

Сезон-2018/19 был последним для Роббена.

А еще: Бундеслига не возобновится 9 мая| http://soccernews.ru

 
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