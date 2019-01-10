Арьен Роббен назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

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Арьен Роббен назвал главного фаворита Лиги Чемпионов

Голландский вингер "Баварии" Арьен Роббен назвал главного фаворита текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" в полном порядке, как и в прошлом году, когда они вышли в финал. Я считаю их главным претендентом на победу в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Для нас это, пожалуй, самый неудачный исход жеребьёвки из всех возможных. Но с другой стороны это большой вызов для нашей команды" - цитирует Роббена Liverpool Echo.

Напомним, что "Бавария" и "Ливерпуль" сыграют в 1/8 финала ЛЧ. Первый матч состоится 19 февраля на "Энфилде", а ответный - 13 марта на "Альянц Арене".

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