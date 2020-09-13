Арьен Роббен получил травму в дебютном матче за "Гронинген"
Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен выбыл из строя из-за травмы.
Футболист получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ. Форвард был заменен на 30-й минуте. Стоит отметить, что данный матч стал для Роббена первым после возобновления карьеры. В 2019 году он завершил выступления, но затем решил вернуться.
36-летний Роббен является воспитанником "Гронингена". Также он выступал за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За свою карьеру он завоевал 31 трофей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23