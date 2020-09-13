Арьен Роббен получил травму в дебютном матче за "Гронинген"

Нападающий "Гронингена" Арьен Роббен выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 1-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ. Форвард был заменен на 30-й минуте. Стоит отметить, что данный матч стал для Роббена первым после возобновления карьеры. В 2019 году он завершил выступления, но затем решил вернуться.

36-летний Роббен является воспитанником "Гронингена". Также он выступал за ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". За свою карьеру он завоевал 31 трофей.

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