Арена в Волгограде примет три матча до старта ЧМ-2018

Председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов анонсировал проведение трех тестовых матчей на "Волгоград Арене".

Напомним, что этот стадион примет матчи ЧМ-2018.

"На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор" – "Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра "Ротора" против "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России.

Таким образом, до старта ЧМ-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи", - сказал Глинянов.

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