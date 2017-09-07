Арена в Волгограде примет три матча до старта ЧМ-2018
Председатель Спорткомитета Волгоградской области Александр Глинянов анонсировал проведение трех тестовых матчей на "Волгоград Арене".
Напомним, что этот стадион примет матчи ЧМ-2018.
"На 21 апреля 2018 года намечено проведение на "Волгоград Арене" тестового матча "Ротор" – "Луч-Энергия" в рамках первенства ФНЛ, 2 мая состоится игра "Ротора" против "Крыльев Советов". А уже 9 мая на "Волгоград Арене" пройдет финальный матч Кубка России.
Таким образом, до старта ЧМ-2018 на новом стадионе пройдут три тестовые встречи", - сказал Глинянов.
Читайте: Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура | soccernews.ru
опрос
главное
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Последние против первых: "Метц" принимает ПСЖ
-
В гости к худшей команде страны: ЦСКА отправляется в Пермь на игру с "Амкаром"
-
В ожидании первой гостевой победы: "Халл" Слуцкого навестит "Дерби"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Палермо", не продавай он своих лидеров
Лента новостей
-
"Реал" получил щедрые премиальные от своего президента за успехи в прошлом сезоне
-
Мбаппе: "Посоветовал Дембеле принять предложение "Барселоны"
-
Перес: "Покупка Мбаппе принесла бы "Реалу" больше вреда, чем пользы"
-
Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"
-
Зидан: "Не вижу Ла Лигу без "Барселоны"
-
Перес: "С приходом Зидана "Реал" сделал качественный рывок"
-
Сальгадо высказался о конкуренции Роналду и Месси
-
Каррера сравнил ситуацию Глушакова с Бонуччи
-
Перес анонсировал важное для "Реала" событие
-
"Барселона" обеспокоена ситуацией с Рафиньей
-
Турнир прогнозов: анонс 5 тура
-
Гранеро поделился интересной историей с участием Месси и Пике
-
Туран отказался переходить в "Галатасарай" и останется в "Барселоне"
-
"Интер" подписал контракт с PES 18
-
Мевля: "Когда звонит такой клуб, как "Зенит", долго раздумывать не приходится"
-
ФИФА может наказать Алли за жест со средним пальцем
-
Тельо не перешел в "Спартак" из-за беременности жены
-
Бек "Севильи" Ленгле: "Мы можем побороться за третье место в Ла Лиге"
-
Филиппо Индзаги: "Ювентус" по-прежнему фаворит Серии А, но стать чемпионом будет намного сложнее"
-
Варан может сыграть с "Леванте"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|0
|0