Аренда Пьяцы обойдется "Шальке" в полтора миллиона евро

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Аренда Пьяцы обойдется "Шальке" в полтора миллиона евро

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца близок к переходу в "Шальке", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, немецкий клуб арендует футболиста на полгода и заплатит за это полтора миллиона евро. В борьбе за хавбека гельзенкирхенцы опередили "Зенит".

В этом сезоне 22-летний Пьяца не провел за "Ювентус" ни одного матча.

Не пропустите: Пьяца сделал выбор между "Зенитом" и "Шальке". | http://soccernews.ru

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