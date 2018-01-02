Аренда Пьяцы обойдется "Шальке" в полтора миллиона евро

Хорватский полузащитник "Ювентуса" Марко Пьяца близок к переходу в "Шальке", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, немецкий клуб арендует футболиста на полгода и заплатит за это полтора миллиона евро. В борьбе за хавбека гельзенкирхенцы опередили "Зенит".

В этом сезоне 22-летний Пьяца не провел за "Ювентус" ни одного матча.

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