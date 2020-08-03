Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими

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Арендованные футболисты РПЛ смогут играть против клубов, которые владеют ими

Клубы РПЛ просят отменить правило, которое запрещает арендованным футболистам играть против команд, которые владеют ими.

"Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, ограничивающий участие игрока в матчах против клуба, который отдал его в аренду, или команды, которая ранее владела правами на него.

Бюро исполкома РФС рассмотрит это предложение в ближайшее время", - говорится в заявлении РПЛ.

Напомним, что в настоящее время, согласно контрактам игроков, клубы, отдающие их в аренду, имеют право запретить им играть в очном матче либо потребовать заплатить за выход на поле.

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