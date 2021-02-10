Арендованный у ЦСКА Гайч встретился с тренером "Беневенто" Индзаги

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который перешел в "Беневенто" на правах аренды, рассказал о разговоре с главным тренером команды Филиппо Индзаги.

"Индзаги сказал мне, что он может ошибиться при выборе защитников, но не форварда. Филиппо попросил меня действовать также, как делал он, когда был футболистом", - приводит слова Гайча TyC Sports.

"Беневенто" арендовал 21-летнего Гайча до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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