Арендованный у ЦСКА Гайч встретился с тренером "Беневенто" Индзаги
Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч, который перешел в "Беневенто" на правах аренды, рассказал о разговоре с главным тренером команды Филиппо Индзаги.
"Индзаги сказал мне, что он может ошибиться при выборе защитников, но не форварда. Филиппо попросил меня действовать также, как делал он, когда был футболистом", - приводит слова Гайча TyC Sports.
"Беневенто" арендовал 21-летнего Гайча до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел за ЦСКА 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Не пропустите: В "Беневенто" объяснили выбор в пользу Гайча. | http://soccernews.ru
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