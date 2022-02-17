Арендованный у "Ромы" Флоренци определился с будущим в "Милане"

Теги миланромаалессандро флоренци

Арендованный у "Ромы" Флоренци определился с будущим в "Милане"

Фото твиттер Алессандро Флоренци

Фланговый защитник Алессандро Флоренци хочет остаться в "Милане" по окончании срока аренды.

По информации журналиста Николо Скиры, футболист не намерен возвращаться в "Рому" ближайшим летом.

У "россонери" есть право выкупа 30-летнего итальянца за 4,5 миллиона евро.

В составе "Милана" Флоренци сыграл 22 матча и забил 1 гол.

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