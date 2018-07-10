Арены ЧМ-2022 сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Глава оргкомитета "Катар 2022" Хасан аль-Тавади заявил, что все арены, которые строят в стране к Чемпионату Мира 2022 года, будут сданы в эксплуатацию в 2021 году.
"Строительство стадионов, заявленных к Чемпионату Мира 2022 года, идет согласно графику и даже с небольшим опережением. В прошлом году мы открыли стадион "Халифа", который уже активно используется для проведения различных соревнований. В декабре будут введены в эксплуатацию стадионы "Аль-Вакра" и "Аль-Бэйт", на которых будут проходить игры национального чемпионата, а также матч за Суперкубок Катара. На сегодняшний день могу заверить, что все стадионы, строящиеся к мировому первенству, будут сданы в 2021 году", - сказал он.
Матчи чемпионата мира пройдут с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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