Ареола вернется в ПСЖ после аренды в "Реале"
Голкипер ПСЖ Альфонсо Ареола вернется в парижский клуб из аренды в "Реале". Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".
Ранее сообщалось, что мадридский клуб доволен результатами команды и хотел сохранить его в составе. ПСЖ в свою очередь готов был отпустить его.
В минувшем сезоне Примеры футболист провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.
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