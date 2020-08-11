Ареола вернется в ПСЖ после аренды в "Реале"

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Ареола вернется в ПСЖ после аренды в "Реале"

Голкипер ПСЖ Альфонсо Ареола вернется в парижский клуб из аренды в "Реале". Об этом сообщается на официальном сайте "сливочных".

Ранее сообщалось, что мадридский клуб доволен результатами команды и хотел сохранить его в составе. ПСЖ в свою очередь готов был отпустить его.

В минувшем сезоне Примеры футболист провёл четыре матча, в которых пропустил три гола.

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