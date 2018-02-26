Ареоля: "Голеностоп Неймара сильно распух"

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля разочарован тем, что его одноклубник Неймара получил травму голеностопа в матче чемпионата Франции с "Марселем" (3:0).

"Конечно, я беспокоюсь за Неймара. Его голеностоп довольно сильно опух. Подробностей пока не знаю, вокруг него было много людей. Он важный игрок для нашей команды, и надеюсь, Неймар скоро вернётся в строй", - сказал он.

Напомним, что Неймар покинул поле на носилках.

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