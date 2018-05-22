Ареоля из-за Буффона может покинуть ПСЖ

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Ареоля из-за Буффона может покинуть ПСЖ

Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля раздумывает над уходом из клуба.

Как сообщает Football Italia, голкипер покинет клуб, если ПСЖ подпишет Джанлуиджи Буффона, который ранее заявил об уходе из "Ювентуса".

Отметим, что в таком случае Ареоля желает продолжить карьеру в "Наполи".

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