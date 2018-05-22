Ареоля из-за Буффона может покинуть ПСЖ
Вратарь ПСЖ Альфонс Ареоля раздумывает над уходом из клуба.
Как сообщает Football Italia, голкипер покинет клуб, если ПСЖ подпишет Джанлуиджи Буффона, который ранее заявил об уходе из "Ювентуса".
Отметим, что в таком случае Ареоля желает продолжить карьеру в "Наполи".
Читайте также: В ближайшие дни Буффон встретится с руководством ПСЖ. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26