Ареоля извинился перед болельщиками "Реала"

Теги псжреал мадридальфонс ареолякилиан мбаппеэрик максим шупо-мотинг

Ареоля извинился перед болельщиками "Реала"

Вратарь мадридского "Реала" Альфонс Ареоля принёс извинения фанатам своей команды.

26-летний голкипер после разгромного поражения "сливочных" от ПСЖ в матче Лиги Чемпионов улыбаясь фотографировался с игроками парижан Килианом Мбаппе и Эриком Шупо-Мотингом.

"Дорогие болельщики "Реала", мне было обидно читать некоторые ваши комментарии к фотографии с моими бывшими партнёрами, которую распространили в интернете. Моё сердце стало белым после того, как я подписал контракт с этим клубом. Поражение задело и меня, и всех, кто составляет часть большой семьи под названием "Реал". После игры я встретился со своими бывшими одноклубниками и друзьями, с которыми не успел попрощаться. Приношу свои извинения. Надеюсь, что вместе мы добьёмся многих успехов", - написал Ареоля в инстаграме.

Напомним, что француз перешёл из ПСЖ в "Реал" на правах аренды в начале сентября. За "бланкос" он пока не дебютировал.

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