Ареоля пока не готов продлевать контракт с ПСЖ

Руководство ПСЖ намерено продлить контракт с голкипером команды Альфонсом Ареоля.

На данный момент 24-летний француз является основным стражем ворот парижан. Впрочем, сам игрок пока что не спешит соглашаться на предложение клуба. В текущем сезоне Лиги 1 вратарь провел 8 матчей и пропустил 5 голов. Контракт Ареоля рассчитан до лета 2019 года. Также сообщается, что некоторые английские клубы и туринский "Ювентус" интересуются футболистом.

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