Ареоля покинет "Реал"

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Ареоля покинет "Реал"

Вратарь Альфонс Ареоля намерен по окончании сезона сменить команду, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, 27-летний страж ворот хочет уйти из мадридского "Реала", но при это не планирует возвращаться в ПСЖ.

Французский голкипер собирается найти новый клуб, в котором он будет получать стабильную игровую практику. Приоритетом для него станет АПЛ.

В текущем сезоне Ареоля провёл за "Реал" 8 матчей и пропустил 9 голов. Его аренда в королевском клубе истечёт по завершении кампании.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 13 миллионов евро.

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