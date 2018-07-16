Ареоля стал чемпионом мира, не сыграв ни одного матча в составе сборной

Теги францияальфонс ареоля

Ареоля стал чемпионом мира, не сыграв ни одного матча в составе сборнойВратарь ПСЖ Альфонс Ареоля выиграл Чемпионат Мира-2018 в составе сборной Франции, хотя ни разу не играл за национальную команду.

Также медаль ЧМ получил защитник Адиль Рами, который не выходил на поле в матчах первенства. Если у Рами 35 матчей в составе сборной, то Ареоля не провел ни одной игры.

Ареоля стал первым в истории Франции футболистов, завоевавшим медаль Чемпионата Мира, не сыгравший за сборную ни одного матча. 

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