Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

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Арест Кокорина и Мамаева продлили еще на 2 месяца

Сегодня в Тверском суде Москвы проходило рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста игрокам "Зенита" Александра Кокорина и "Краснодара" Павла Мамаева.

Суд продлил срок нахождения под стражей футболистов еще на два месяца. Также еще на два месяца под стражей останутся брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО, где они пробудут, как минимум, до 8 февраля. При этом следствие уже подало ходатайство о продлении ареста подозреваемых.

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