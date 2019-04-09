Арестован полузащитник "Челси" Дринкуотер

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Арестован полузащитник "Челси" Дринкуотер

В понедельник полиция задержала полузащитника лондонского "Челси" Дэниела Дринкуотера, сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболиста арестовали после того, как он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла на пригородной трассе в графстве Большой Манчестер. Согласно предварительным данным, автомобиль хавбека "синих" врезался в другую машину.

В текущем сезоне 29-летний Дринкуотер сыграл за "Челси" всего один матч. Это была игра за Суперкубок Англии, которая состоялась ещё в августе прошлого года.

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