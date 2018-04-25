Арестован президент клуба Примеры

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Арестован президент клуба Примеры

Испанские СМИ сообщили об аресте президента "Лас Пальмаса" Мигеля Анхеля Рамиреса.

По информации Football Espana, Рамиреса задержали в аэропорту Гран-Канарии по подозрению в мошенничестве в области социального обеспечения.

Напомним, что на минувших выходных "Лас Пальмас" официально вылетел из Примеры. | http://soccernews.ru

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