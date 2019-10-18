Арестованы члены группировки, которые грабили дома игроков "Реала" и "Атлетико"

Испанские правоохранители задержали четверых преступников албанского происхождения.

Сообщается, что злоумышленники среди прочего специализировались на ограблениях домов футболистов.

От действий группировки пострадали игроки "Реала" и "Атлетико" - Каземиро, Иско, Лукас Васкес, Томас Партей и Альваро Мората, а также главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.

Воров взяли под стражу на время расследования уголовного дела. Ещё одного предполагаемого члена банды объявили в международный розыск.

Не пропустите: Зидан встретился с Погба во время международного перерыва. | http://soccernews.ru