Арестованы члены группировки, которые грабили дома игроков "Реала" и "Атлетико"

Теги реал мадридатлетико мадридзинедин зиданискоказемиролукас васкестомас партейальваро мората

Арестованы члены группировки, которые грабили дома игроков "Реала" и "Атлетико"

Испанские правоохранители задержали четверых преступников албанского происхождения.

Сообщается, что злоумышленники среди прочего специализировались на ограблениях домов футболистов.

От действий группировки пострадали игроки "Реала" и "Атлетико" - Каземиро, Иско, Лукас Васкес, Томас Партей и Альваро Мората, а также главный тренер "бланкос" Зинедин Зидан.

Воров взяли под стражу на время расследования уголовного дела. Ещё одного предполагаемого члена банды объявили в международный розыск.

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