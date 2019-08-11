Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу

Теги арсенал лондонмесут озил

Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу

Лондонская полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в угрозах немецкому полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Ферхат Эрчан и Саламан Экинчи вступили к конфликт с охраной футболиста и были задержаны. В сентябре над ними состоится суд.

Напомним, что ранее на автомобиль, в котором ехали Озил и защитник "Арсенала" Сеад Колашинац напала банда на мопедах. Озил убежал от нападавших, а Колашинац дам ом отпор.

Не пропустите: Озил ответил на троллинг болельщика "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов