Арестованы двое подозреваемых в угрозах Озилу

Лондонская полиция арестовала двух мужчин, которые подозреваются в угрозах немецкому полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, Ферхат Эрчан и Саламан Экинчи вступили к конфликт с охраной футболиста и были задержаны. В сентябре над ними состоится суд.

Напомним, что ранее на автомобиль, в котором ехали Озил и защитник "Арсенала" Сеад Колашинац напала банда на мопедах. Озил убежал от нападавших, а Колашинац дам ом отпор.

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