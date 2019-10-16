Арестованы фанаты сборной Болгарии, подозреваемые в расизме во время матча с Англией
В Болгарии задержали футбольных фанатов, которые подозреваются в проявлении расизма, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, арестованные могли быть причастны к скандалу во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).
Напомним, что радикально настроенные болельщики домашней команды оскорбляли игроков "трёх львов" на расовой почве, из-за чего встреча на некоторое время останавливалась.
Следствием произошедшего уже стала отставка президента Болгарского футбольного союза, также возможны санкции со стороны УЕФА.
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|6
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|6
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|Швеция
|6
|5
|4
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|М
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|1
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|6
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|2
|Греция
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|3
|Австрия
|6
|6
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|6
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|М
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|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
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|Венгрия
|6
|9
|2
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|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
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|6
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|6
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|4
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|6
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|Группа 7
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