Арестованы фанаты сборной Болгарии, подозреваемые в расизме во время матча с Англией

В Болгарии задержали футбольных фанатов, которые подозреваются в проявлении расизма, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, арестованные могли быть причастны к скандалу во время матча квалификации Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6).

Напомним, что радикально настроенные болельщики домашней команды оскорбляли игроков "трёх львов" на расовой почве, из-за чего встреча на некоторое время останавливалась.

Следствием произошедшего уже стала отставка президента Болгарского футбольного союза, также возможны санкции со стороны УЕФА.

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