Аргентина без Месси одержала победу над Марокко в товарищеском матче
Сборная Аргентины в товарищеском матче победила Марокко со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Анхель Корреа.
Лидер аргентинцев Лионель Месси пропустил этот матч из-за травмы.
Марокко – Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Корреа, 83 - 0:1
Аргентина: Андрада (Муссо, 67), Каннеманн, Монтиель, Пеццелья, Паредес (Сарачо, 76), Родригес, де Пауль (Корреа, 62), Перейра, Акунья, Мартинес (Суарес, 56), Дибала (Ло Чельсо, 79).
Не пропустите: Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле. | http://soccernews.ru
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