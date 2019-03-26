Аргентина без Месси одержала победу над Марокко в товарищеском матче

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Аргентина без Месси одержала победу над Марокко в товарищеском матче

Сборная Аргентины в товарищеском матче победила Марокко со счетом 1:0. Единственный гол в конце встречи забил Анхель Корреа.

Лидер аргентинцев Лионель Месси пропустил этот матч из-за травмы.

Марокко – Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Корреа, 83 - 0:1

Аргентина: Андрада (Муссо, 67), Каннеманн, Монтиель, Пеццелья, Паредес (Сарачо, 76), Родригес, де Пауль (Корреа, 62), Перейра, Акунья, Мартинес (Суарес, 56), Дибала (Ло Чельсо, 79).

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