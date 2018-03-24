Аргентина без Месси разобралась с Италией на "Этихаде"

Аргентинцы и итальянцы встретились в товарищеском матче в Манчестере на "Этихаде". Эта игра стала дебютной для Луиджи Ди Бьяджо на посту тренера сборной Италии. Специалист на данный момент лишь временная кандидатура, но в случае успешных игр против Аргентины и Англии у него был бы шанс остаться у руля команды на постоянной основе. Первый экзамен Луиджи провалил, не помог даже вернувшийся в команду Буффон.

Товарищеский матч начался в неспешном темпе, итальянцы провели несколько атак, но до ударов дело так и не дошло, аргентинцы же ответили навесом Ди Марии на Отаменди, но тот пробил прямо в Буффона. Это был единственный удар за 20 минут, итальянцы и вовсе действовали инертно, они молчали весь первый тайм. Аргентинцы действовали активнее, Паредес, Тальяфико и Ло Сельсо отметились ударами, но они не стали проблемой для итальянского вратаря, когда же даже Буффон не мог помочь своей команде, его подстраховал Ругани, выбивший мяч из пустых ворот после удара Игуаина, который в этом эпизоде выходил один на один.

Итальянцы активизировались во втором тайме, создав подряд три момента: дважды мог забивать Инсинье, он пробивал из выгодных позиций, но сначала не попал в створ, а затем аргентинцев выручил Кабальеро. Затем уже Вератти отличным пасом вывел Иммобиле на ворота, но и Чиро не сумел переиграть вратаря в ближнем бою.

В середине тайма последовал шквал замен. Темп игры упал, моментов в эти минуты не было, но уже ближе к концовке матча Аргентина открыла счет: Банега сыграл в стенку с Ло Сельсо и с линии штрафной пробил точно в правый нижний угол.

Итальянцам нужно было снова включать скорость, однако соперник не давал европейцам мяч, а затем забил и второй гол. Аргентинцы убежали в контратаку три в два, Игуаин откатил мяч на Ланцини, а тот эффектным ударом в девятку поставил точку в этой игре.

Аргентина – Италия 2:0

Голы: Банега, 75 – 1:0; Ланцини, 85 – 2:0.

Аргентина: Кабальеро, Бустос (Меркадо, 89), Фацио, Отаменди, Тальяфико, Билья, Паредес (Банега, 64), Ланцини, Ло Сельсо (Павон,77), Ди Мария (Перотти, 64), Игуаин.

Италия: Буффон, Флоренци (Дзаппакоста, 61), Бонуччи, Ругани, Де Шильо, Вератти (Кристанте, 72), Жоржиньо (Белотти, 85), Пароло (Пеллегрини, 61), Кьеза (Кандрева, 61), Инсинье, Иммобиле (Кутроне, 74).

Вячеслав Горбачев

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