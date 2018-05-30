Аргентина - Гаити - 4:0 (обзор)

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Аргентина - Гаити - 4:0 (обзор)Вашему вниманию представляются обзоры товарищеского матча с участием сборной Аргентины, которая продолжает готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Аргентина - Гаити -  4:0

Не пропустите: Сборные Азербайджана и Косово добились крупных побед в товарищеских матчах, Армения не сумела обыграть Мальту. | http://soccernews.ru

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