Аргентина - Гаити - 4:0 (обзор)

Вашему вниманию представляются обзоры товарищеского матча с участием сборной Аргентины, которая продолжает готовиться к Чемпионату Мира 2018 года.

Аргентина - Гаити - 4:0

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