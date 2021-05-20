Аргентина готова единолично принять Кубок Америки
Фото: twitter.com/copaamerica
Аргентина может в одиночку принять Кубок Америки.
Как сообщает Hindustan Times, с таким предложением аргентинцы обратились в КОНМЕБОЛ из-за народных забастовок в Колумбии, что ставит под угрозу безопасное проведение соревнований.
Напомним, что Кубок Америки совместно должны принять Аргентина и Колумбия. Турнир начнется 13 июня, а завершится 10 июля. Финал должен пройти в колумбийском городе Барранкилья.
Изначально Кубок Америки должен был пройти летом 2020 года, однако турнир перенесли из-за пандемии коронавируса.
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