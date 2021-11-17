Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм сборной Аргентины/Автор неизвестен
В матче 14-го тура латиноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0.
Аргентина, набрав 29 очков, гарантировала себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022. Бразилия с 35 очками обеспечила себе мундиаль ранее.
Аргентина – Бразилия - 0:0
Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Песселья, 53), Акунья, Паредес (Мартинес, 46), де Пауль, Ло Чельсо (Домингес, 86), Ди Мария (Альварес, 75), Месси, Мартинес (Корреа, 46).
Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро, Фред, Фабиньо, Лукас Пакета (Жерсон, 79), Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Матеус Кунья (Габриэл Жезус, 86).
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Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3