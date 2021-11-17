Аргентина и Бразилия сыграли вничью в матче отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм сборной Аргентины/Автор неизвестен

В матче 14-го тура латиноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборные Аргентины и Бразилии сыграли вничью со счетом 0:0.

Аргентина, набрав 29 очков, гарантировала себе попадание в финальную стадию ЧМ-2022. Бразилия с 35 очками обеспечила себе мундиаль ранее.

Аргентина – Бразилия - 0:0

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро (Песселья, 53), Акунья, Паредес (Мартинес, 46), де Пауль, Ло Чельсо (Домингес, 86), Ди Мария (Альварес, 75), Месси, Мартинес (Корреа, 46).

Бразилия: Алиссон, Данило, Маркиньос, Милитао, Алекс Сандро, Фред, Фабиньо, Лукас Пакета (Жерсон, 79), Рафинья (Антони, 69), Винисиус Жуниор, Матеус Кунья (Габриэл Жезус, 86).

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