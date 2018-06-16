Аргентина и Исландия завершили первый тайм вничью

Сборные Аргентины и Исландии сыграли первый тайм.

На перерыв команды отправились при счете 1:1. Напомним, что за аргентинцев забил Агуэро, а за исландцев - Финнбогасон.

Отметим, что игра прошла на равных, а в конце тайма у исландцев было несколько опасных моментов

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