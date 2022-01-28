Аргентина и Уругвай победили в квалификации ЧМ-2022, Бразилия потеряла очки
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В ночь на 28 января состоялись три матча 15-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
Бразилия на выезде сыграла вничью с Эквадором, Уругвай на чужом поле одолел Парагвай, Аргентина в гостях победила Чили.
Эквадор – Бразилия - 1:1
Голы: 0:1 – 6 Каземиро, 1:1 – 75 Торрес.
Эквадор: Домингес, Пресиадо (Кайседо, 66), Торрес, Инкапиэ, Эступиньян, Груэсо (Пресиадо, 66), Франко (Галиндес, 18), Кайседо (Мендес, 86), Плата, Валенсия, Эстрада (Карселен, 85).
Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Тьяго Силва, Милитао, Алекс Сандро, Каземиро, Фред, Коутиньо (Дани Алвес, 33), Рафинья (Антони, 63), Матеус Кунья (Габриэл Барбоза, 78), Винисиус Жуниор (Габриэл Жезус, 63).
Удаления: Домингес (15), Эмерсон (20).
Парагвай – Уругвай - 0:1
Гол: 0:1 – 50 Суарес.
Парагвай: Сильва, Эскобар (Рохас, 65), Гомес, Алонсо, Арсамендия, Охеда (Бенитес, 73), Альмирон, Рохас (Вильясанти, 64), Санчес, Санабрия (Энсисо, 72), Гонсалес.
Уругвай: Рочет, Араухо, Годин (Касерес, 83), Хименес, Оливера, Пельистри (Каноббио, 70), Вальверде (Арамбарри, 90), Весино, Бентанкур (Суарес, 83), Суарес, Нуньес (Кавани, 70).
Удаление: Гомес (90).
Чили – Аргентина - 1:2
Голы: 0:1 – 9 Ди Мария, 1:1 – 20 Бреретон, 1:2 – 34 Мартинес.
Чили: Браво (Кортес, 35), Диас (Исла, 60), Медель, Марипан, Вегас (Суасо, 46), Арангис, Пульгар, Нуньес (Монтесинос, 60), Санчес, Варгас (Давила, 85), Бреретон.
Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Мартинес, Тальяфико, Гомес, Паредес, де Пауль (Ло Чельсо, 71), Ди Мария (Корреа, 85), Мартинес (Альварес, 78), Гонсалес (Акунья, 70).
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