Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)

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Аргентина – Италия - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Аргентины и Италии.

Не пропустите: Испорченный дебют Ди Бьяджо: Аргентина обыграла Италию в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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