Аргентина лишилась права принять Кубок Америки

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Аргентина лишилась права принять Кубок Америки

Фото twitter.com/copaamerica

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сообщила, что Аргентина не будет принимать матчи грядущего Кубка Америки.

Континентальное первенство пройдёт в другой стране. Дополнительная информация об этом появится позднее.

Ранее права на проведение турнира лишилась Колумбия. Его могут перенести в США.

Напомним, что Кубок Америки будет проходить с 13 июня по 10 июля.

В Аргентине сейчас бушует пандемия коронавируса. В стране остановлены футбольные соревнования.

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