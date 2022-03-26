Аргентина не проигрывает более 12 лет в матчах с голами Месси
Фото твиттер сборной Аргентины
Сборная Аргентины продлила удивительную серию, которая длится с 14 ноября 2009 года.
В ночь на субботу "альбиселесте" на своём поле разгромили Венесуэлу со счётом 3:0, а нападающий ПСЖ Лионель Месси забил третий гол в матче.
Как сообщает Opta, аргентинцы не проигрывают более 12 лет в поединках, в которых отличается Месси.
В последний раз это не сработало в товарищеской встрече с Испанией (1:2) осенью 2009-го.
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