Аргентина не проигрывает более 12 лет в матчах с голами Месси

Фото твиттер сборной Аргентины

Сборная Аргентины продлила удивительную серию, которая длится с 14 ноября 2009 года.

В ночь на субботу "альбиселесте" на своём поле разгромили Венесуэлу со счётом 3:0, а нападающий ПСЖ Лионель Месси забил третий гол в матче.

Как сообщает Opta, аргентинцы не проигрывают более 12 лет в поединках, в которых отличается Месси.

В последний раз это не сработало в товарищеской встрече с Испанией (1:2) осенью 2009-го.

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