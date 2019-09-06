Аргентина не смогла обыграть Чили в товарищеском матче
Минувшей ночью состоялся товарищеский матч между сборными Чили и Аргентины.
Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.
Чили – Аргентина - 0:0
Чили: Браво, Опасо, Диас, Парот, Вегас, Арангис (Лихновски, 88), Баэса (Аларкон, 55), Санчес, Пинарес (Херальдино, 82), Варгас (Вальдес, 66), Сагаль (Рубио, 46).
Аргентина: Марчесин, Монтиель, Отаменди, Тальяфико (Акунья, 75), де Пауль (Домингес, 67), Мартинес, Ло Чельсо (Паласиос, 53), Паредес (Родригес, 85), Корреа (Аларио, 57), Дибала (Мак Аллистер, 70), Мартинес.
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