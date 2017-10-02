Аргентина объявила заявку на матчи отбора ЧМ-2018

Стала известна заявка сборной Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2018.

Вратари: Ромеро, Гузман, Маркезин;

Защитники: Фасио, Маммана, Пеццелла, Маскерано, Отаменди, Меркадо, Каско;

Полузащитники: Акуна, Ди Мария, Билья, Паредес, Банега, Гомес, Сальвио, Ригони, Перез, Гаго, Перез;

Нападающие: Месси, Бенедетто, Икарди, Дибала, Акоста.

Отметим, что в заявку не попал форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин, а также матчи пропустит Серхио Агуэро, который сломал ребро.

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