Аргентина объявила заявку на матчи против Перу и Эквадора

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли назвал заявку команды на матчи отбора к ЧМ-2018.

Вратари: Ромеро, Гузман, Маркезин

Защитники: Фасио, Маммана, Пеццелла. Маскерано, Отаменди, Меркадо

Полузащитники: Акуна, Ди Мария, Билья, Паредес, Банега, Гомес, Сальвио, Ригони

Нападающие: Месси, Агуэро, Икарди, Дибала

Отметим, что в заявку опять не попал форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин.

Аргентине предстоит сыграть со сборными Перу и Эквадора. Напомним, что аргентинцы сейчас занимают шестую позицию в группе.

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