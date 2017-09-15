Аргентина объявила заявку на матчи против Перу и Эквадора

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Аргентина объявила заявку на матчи против Перу и Эквадора

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли назвал заявку команды на матчи отбора к ЧМ-2018.

Вратари: Ромеро, Гузман, Маркезин

Защитники: Фасио, Маммана, Пеццелла. Маскерано, Отаменди, Меркадо

Полузащитники: Акуна, Ди Мария, Билья, Паредес, Банега, Гомес, Сальвио, Ригони

Нападающие: Месси, Агуэро, Икарди, Дибала

Отметим, что в заявку опять не попал форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин.

Аргентине предстоит сыграть со сборными Перу и Эквадора. Напомним, что аргентинцы сейчас занимают шестую позицию в группе.

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Команда М О
1 Бразилия 16 37
2 Колумбия 16 26
3 Уругвай 15 24
4 Перу 16 24
5 Чили 16 23
6 Аргентина 15 23
7 Парагвай 15 21
8 Эквадор 16 20
9 Боливия 16 13
10 Венесуэла 15 7
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