Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

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Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины на выезде обыграла команду Боливии со счетом 2:1. Счет открыл игрок хозяев Марсело Морено, но затем победу аргентинцам принесли голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа.

Боливия - Аргентина - 1:2 (1:1)
Голы: Морено, 24 - 1:0, Мартинес, 45 - 1:1, Корреа, 79 - 1:2

Боливия: Лампе, Торрес, Сагредо, Вальверде, Карраско, Кастро (Сеспедес, 66), Чумасеро (Миранда, 66), Вайяр (Ороско, 83), Кардосо, Морено, Сауседо (Бустаманте, 46).

Аргентина: Армани, Отаменди, Монтиель, Мартинес, Тальяфико, де Пауль (Домингес, 69), Паредес (Родригес, 69), Окампос (Корреа, 59), Паласиос, Мартинес, Месси.

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