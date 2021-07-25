Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде
Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен
В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Аргентина победила Египет со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Факундо Медина.
Египет – Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Медина, 52 - 0:1
Аргентина: Ледесма, Перес, де ла Фуэнте, Медина, Барко (Урси, 62), Браво, Вера, Пайеро (Бельмонте, 79), Мак Аллистер (Альмада, 89), Гайч (Понсе, 62), де ла Вега.
Не пропустите: Месси побил рекорд Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Бразилия не смогла обыграть Кот-д`Ивуар на Олимпиаде
-
Названа зарплата Доннаруммы в ПСЖ. Она ниже, чем ему давал "Милан"
-
Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде
-
Икарди может перейти в "Рому"
-
Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде
-
Буффон хочет сыграть на ЧМ-2022
-
"Наполи" может потерять основного хавбека на полгода
-
Витория оценил игру Рассказова в матче с "Рубином"
-
Роналду обсудит с Аллегри свою роль в "Ювентусе"
-
"Бенфика" может подписать Диего Косту перед матчами со "Спартаком"
-
"Барселона" назвала "Роме" стоимость Лангле
-
Глушенков может вернуться в "Спартак" в январе
-
"Рубин" показал раздевалку команды после победы над "Спартаком"
-
Соболев требует от "Спартака" повышения зарплаты
-
"Спартак" обратился к фанатам после поражения от "Рубина"
-
"Бавария" - "Аякс" - 2:2 (видеообзор)
-
"Манчестер Юнайтед" проиграл клубу из Чемпионшипа (видеообзор)
-
"Брюгге" усилился воспитанником ПСЖ
-
"Зенит" близок к трансферу хавбека "Валенсии"
-
Форвард "Рубина" Деспотович оценил свои шансы заиграть в "Реале"