Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде

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Аргентина обыграла Египет на Олимпиаде

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Аргентина победила Египет со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Факундо Медина.

Египет – Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Медина, 52 - 0:1

Аргентина: Ледесма, Перес, де ла Фуэнте, Медина, Барко (Урси, 62), Браво, Вера, Пайеро (Бельмонте, 79), Мак Аллистер (Альмада, 89), Гайч (Понсе, 62), де ла Вега.

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