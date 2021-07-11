Аргентина победила Бразилию и выиграла Кубок Америки

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Америки Аргентина обыграла Бразилию со счетом 1:0 и стала победителем турнира. Единственный гол в середине первого тайма забил Анхель Ди Мария.

Аргентина выиграла турнир в 15-й раз в истории и по этому показателю догнала Уругвай.

Нападающий Лионель Месси выиграл свой первый трофей со сборной.

Аргентина – Бразилия - 1:0 (1:0)

Гол: Ди Мария, 22 - 1:0

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Ромеро (Пеццелья, 79), Монтиель, Акунья, де Пауль, Паредес (Родригес, 54), Ло Чельсо (Тальяфико, 63), Ди Мария (Паласиос, 79), Месси, Мартинес (Гонсалес, 79).

Бразилия: Эдерсон, Лоди (Эмерсон, 76), Данило, Тиаго Силва, Маркиньос, Фред (Фирмино, 46), Каземиро, Лукас Пакета (Габриэл Барбоза, 76), Эвертон (Винисиус Жуниор, 63), Неймар, Ришарлисон.

Не пропустите: Месси и Неймар признаны лучшими игроками Кубка Америки-2021. | http://soccernews.ru