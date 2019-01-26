Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы

Президент Аргентины Маурисио Макри поручил главе МИД страны связаться с властями Великобритании и Франции, чтобы убедить их продолжать новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, передает Clarin.

За помощью к президенту обратились родственники Салы. Ранее Аргентина уже призывала Великобританию и Францию продолжать поиски пропавшего футболиста.

В понедельник, 21 января, Сала вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к новой команде. В минувшую субботу валлийский клуб объявил о приобретении 28-летнего аргентинца за 20,5 миллионов евро. Футболист летел на частном двухместном самолёте.

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