Аргентина потеряла очки в матче квалификации ЧМ-2022 с Парагваем
В рамках 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Аргентина на своём поле сыграла вничью с Парагваем со счётом 1:1.
Гости вышли вперёд в середине первого тайма благодаря голу Анхеля Ромеро с пенальти, однако перед перерывом "альбиселесте" отыгрались усилиями Николаса Гонсалеса.
Аргентина – Парагвай - 1:1
Голы: 0:1 – 21, пенальти Ромеро, 1:1 – 41 Гонсалес.
Аргентина: Армани, Мартинес, Монтиель, Отаменди, де Пауль (Аларио, 83), Паредес, Окампос (Ди Мария, 60), Паласиос (Ло Чельсо, 29), Гонсалес, Мартинес (Домингес, 83), Месси.
Парагвай: Сильва, Рохас, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Кардосо Лусена, Вильясанти (Морель, 74), Хименес (Рохас, 86), Альмирон (Альдерете, 90), Ромеро (Санабрия, 86), Лескано (Перес, 74).
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