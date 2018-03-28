Аргентина повторила свой антирекорд в матче с Испанией

Сборная Аргентины проиграла Испании​ в товарищеском матче (1:6) и повторила свой антирекорд.

Аргентинцы третий раз в истории проиграли с таким счетом и пятый раз с разницей в пять мячей.

Со счетом 6:1 в 1958 году Чехословакия разгромила Аргентину, а в 2009-м – Боливия. Также аргентинцы проигрывали с разницей в 5 мячей колумбийцам и уругвайцам.

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