Аргентина проведет важнейший матч с Эквадором на ужасном поле

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Аргентина на выезде сыграет с Эквадором.

Матч состоится ночью, в 2:30 мск и пройдет на арене "Эстадио Олимпико Атаульпа".

Стоит отметить, что на одной из сторон поля газон сильно поврежден.

Фото: Ужасное поле эквадорского стадиона.

Напомним, что для выхода в финальную стадию мирового первенства Аргентине необходимо побеждать.

Не пропустите: Сампаоли: "В трех матчах, которые я возглавляю Аргентину, Месси был невероятен". | http://soccernews.ru