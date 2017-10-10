Аргентина проведет важнейший матч с Эквадором на ужасном поле

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Аргентина проведет важнейший матч с Эквадором на ужасном поле

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Аргентина на выезде сыграет с Эквадором.

Матч состоится ночью, в 2:30 мск и пройдет на арене "Эстадио Олимпико Атаульпа".

Стоит отметить, что на одной из сторон поля газон сильно поврежден.

Фото: Ужасное поле эквадорского стадиона.

Напомним, что для выхода в финальную стадию мирового первенства Аргентине необходимо побеждать.

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