Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле

Сборная Аргентины в товарищеском матче уступила Венесуэле со счетом 1:3. Победу венесуэльцам принесли голы Саломона Рондона, Джона Мурильо и Хосефа Мартинеса. У аргентинцев единственный гол забил Лаутаро Мартинес.

Напомним, что этот матч стал первым за сборную Аргентины для Лионеля Месси после ЧМ-2018.

Аргентина – Венесуэла - 1:3 (0:2)

Голы: Рондон, 6 - 0:1, Мурильо, 44 - 0:2, Мартинес, 59 - 1:2, Мартинес, 75 (с пенальти) - 1:3

Аргентина: Армани, Монтиель, Мартинес (Бланко, 46), Меркадо (Каннеманн, 46), Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо (Перейра, 78), Мартинес (Суарес, 46), Фойт, Месси, Мартинес (Бенедетто, 70).

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