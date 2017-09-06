Аргентина снова потеряла очки, не сумев переиграть Венесуэлу

Худшая команда Южной Америки Венесуэла прибыла в Буэнос-Айрес на матч с Аргентиной, которой необходимо выигрывать в оставшихся матчах отборочного раунда, чтобы добыть путевку в Россию на чемпионат мира. Венесуэла до ответного матча выиграла только один раз, однако сумела отобрать очки у той же Аргентины, Колумбии, Перу. Команда Сампаоли же испытывала большие проблемы в атаке, аргентинцы не могли забить с марта, всего же на их счету до этой игры было всего 15 мячей.

Как и ожидалось, с первых минут игры Венесуэла отошла к своим воротам, а Аргентина забрала мяч под свой контроль, оккупировав чужую штрафную. Уже на пятой минуте Икарди проверил реакцию Фариньеса – молодой вратарь сумел ногой отразить мяч после выстрела Мауро с правого края. Через некоторое время Ди Мария предпринял сольный фланговый проход, обыграл защитника и прострелил в центр на Икарди, но тот не сумел должным образом пробить по воротам. Следом Банега пробивал метров с 13, однако попал в Ченселора.

Венесуэла об атаках даже не помышляла, сосредоточившись исключительно на обороне собственных ворот. Гости в первой половине игры нанесли лишь один неточный удар и подали несколько угловых. Аргентина же продолжила создавать моменты: Фариньес отразил неплохой удар Икарди после прострела Ди Марии, а Дибала выстрелил с дальней дистанции мимо ворот. Месси в первой половине игры был не слишком заметен, Лео напомнил о себе лишь перед самым перерывом, но и с его ударом в левый угол справился Фариньес.

В начале второго тайма аргентинцы провались в обороне и неожиданно пропустили: после обрезки в центре поля Венесуэла в две передачи довела мяч до ворот Ромеро, один на один выскочил Мурильо, который легко перебросил аргентинского вратаря. Фасио и Маскерано в этом эпизоде были лишь сторонними наблюдателями. Аргентина тут же бросилась отыгрываться и преуспела уже через пять минут. Акунья продавил защитника, затем прострелил с левого края во вратарскую, а Вильянуэва в борьбе с Икарди срезал мяч в собственные ворота.

Еще через пять минут Икарди вырывался один на один с Фариньесом, а затем упал в штрафной Венесуэлы, однако арбитр на это падение не реагировал, хотя Мауро намекал на фол со стороны защитника. Аргентинцы продолжили атаковать, однако и Венесуэла проводила свои контратаки, после одной из которых едва не выскочил на ворота Рондон, но его прямо перед штрафной сбил Акоста. Сам Рондон решил пробить опасный стандарт, но попал в сетку.

В концовке аргентинцы попытались вырвать победу, однако ничего кроме навесом и прострелов предложить сопернику не смогли. Венесуэла снова отбирает очки у Аргентины, которая не может выиграть уже третью игру подряд.

Аргентина – Венесуэла 1:1

Голы: Мурильо, 50 – 0:1; Вильянуэва в свои ворота, 55 – 1:1

Аргентина: Ромеро, Маскерано, Фасио, Отаменди, Акоста, Банега, Г. Писарро, Ди Мария (Акунья, 25), Месси, Икарди (Паторе, 75), Дибала (Бенедетто, 62),

Венесуэла: Фариньес, Чанселор, Вилльянуэва, Фельтшер, Гарсия, Эррера (Сантос, 78), Фигера, Кордова (Веласкес, 89), Морено, Мурильо, Рондон (Мартинес, 82).

Вячеслав Горбачев

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